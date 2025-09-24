En el marco del IV Encuentro de Comandantes de Distrito y Estaciones de Policía del Departamento de Córdoba, el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de esta unidad, destacó los buenos logros que en materia de seguridad han sido alcanzados en las dos últimas décadas.

Le puede interesar: Nace la primera Red de Viveros del Corredor de Vida en Cesar y Magdalena

Ante esto, el oficial instó al personal a su mando en 25 de los 30 municipios de Córdoba a que continúe trabajando para consolidar esos resultados en el marco de la nueva estrategia institucional ‘Seguros, Cercanos y Presentes’.

“Es un honor para mí estar frente a ustedes para compartir un espacio que dedicamos a reconocer y celebrar los logros que hemos alcanzado juntos. Las estadísticas que hoy nos convocan no solo son números, son el testimonio de su liderazgo y del compromiso de cada uno de nuestros policías que gracias a ustedes que lideran hemos logrado algo extraordinario: posicionar al departamento de Córdoba en el ranking de los más seguros del país”, sostuvo el coronel Corredor Rueda.

Policía de Córdoba

A su vez, recordó que la reducción en la tasa de homicidios es del 46%, siendo la mayor disminución en los últimos 20 años.

Sobre este logro, el Comandante de la Policía en Córdoba expresó que no se trata de una coincidencia, sino que es el fruto del trabajo diario de la mano con las comunidades y autoridades. “Este éxito es de todos y no podemos bajar la guardia porque el verdadero desafío no es llegar a la cima, sino mantenernos en ella”, de allí que los invitó a elevar los propios estándares, “a seguir con la misma sinergia, reforzar cada acción y que en cada decisión apliquemos el espíritu de nuestro lema: Dios y Patria”.

Vea aquí: Habitantes de la zona rural de Cereté, Córdoba, protestan por abandono estatal

El encuentro de comandantes se llevó a cabo en uno de los auditorios del Pueblito Cordobés, en la ciudad de Montería, y en desarrollo de este fueron abordados temas que propenden por el fortalecimiento del compromiso institucional con la seguridad en el departamento, entre ellos: precisar estrategias de vigilancia y prevención y coordinar acciones contundentes y unificadas para mitigar el delito en todas sus modalidades.