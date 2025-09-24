Los rectores de las 34 universidades públicas de Colombia, sus vicerrectores administrativos y financieros, los jefes de planeación y los jefes de comunicaciones se dan cita desde este miércoles 24 de septiembre y hasta el viernes 26 en la Universidad de Córdoba para participar del XIII Encuentro de Gestión Universitaria.

Le puede interesar: Nace la primera Red de Viveros del Corredor de Vida en Cesar y Magdalena

En este espacio debatirán sobre temas que promuevan el crecimiento de las instituciones en los aspectos científicos, académicos, financieros, humanos y de infraestructura física y tecnológica, y han sido invitados el ministro de educación, Daniel Rojas Medellín y su viceministro de educación superior, Ricardo Moreno Patiño.

El rector de esta alma máter y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE Colombia y SUE Caribe, profesor Jairo Torres Oviedo, recibe a sus pares académicos del país como una muestra más del liderazgo que le ha permitido dirigir el sistema de universidades, plantear alternativas para su fortalecimiento y para el bienestar de los más de 650 mil estudiantes que lo conforman.

Vea aquí: Habitantes de la zona rural de Cereté, Córdoba, protestan por abandono estatal

La agenda de trabajo incluye conferencias magistrales sobre temas como Inteligencia Artificial y Gobernanza Digital; Transformación Digital y Ciberseguridad: La Clave del Éxito o Fracaso – Fortinet Colombia; Modelos de Evaluación de Impacto, y Uso de Mediaciones Virtuales Para la Flexibilización en los Currículums.

Paralelo al desarrollo de las conferencias y a las reuniones de rectores y funcionarios de las 34 universidades por comisiones, habrá 40 ponencias sobre: Tecnologías Emergentes Aplicadas, Proyectos Colaborativos con Comunidades, Gestión Basada en Resultados y Mejora Continua; Sinerg-IA Un Nuevo Paradigma Para Abordar la Crisis de RelevancIA, Estrategias Institucionales y Gobernanza Digital, Evaluación y Medición del Impacto Social Universitario, y Digitalización de Procesos y Servicios Universitarios.

Lea también: Comandante de la Policía de Córdoba destaca los buenos resultados de seguridad

Durante estos tres días del XIII Encuentro de Gestión Universitaria también se desarrollarán consejos de rectores, tanto del SUE Caribe como del SUE Nacional.