Alias Santucho, presunto sicario del Clan del Golfo que es señalado de haber atentado contra la vida de un infante de Marina, fue capturado por unidades de la Policía y la Armada Nacional en el municipio de Lorica, Córdoba.

En plena vía pública la fuerza pública le hizo efectiva la orden de detención ordenada por el Juzgado Primero Penal Ambulante de Montería, con función de control de garantías, por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, alias ‘Santucho’ cumplía funciones de sicario para la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo en los municipios de Lorica, San Antero, Sahagún, Chinú, Purísima y Momil.

Lo señalan como presunto autor material del intento de homicidio contra un suboficial de Infantería de Marina ocurrido el 26 de abril de 2025 en el corregimiento El Porvenir, de San Antero, en el marco del Plan Pistola. Durante el ataque, el uniformado resultó con una herida de arma de fuego en el brazo derecho.

‘Santucho’ presenta un extenso historial delictivo con anotaciones en el SPOA por los delitos de concierto para delinquir agravado (por financiación del terrorismo y administración de recursos de grupos delictivos organizados en 2025); extorsión y violencia intrafamiliar.

El coronel Elkin Corredor, comandante de la Policía en Córdoba, ratificó que alias ‘Santucho’ fue un actor principal en el plan pistola.