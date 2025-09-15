La obra de pavimentación de la vía terciaria que intercomunica a los municipios de Canalete y Los Córdobas, a la altura del corregimiento Jalisco, registra un avance del 40%. Así lo informó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara tras realizar una visita de inspección en compañía de autoridades locales y de la comunidad.

Le puede interesar: La Fuerza de las Regiones sella en Sucre el gran pacto con la juventud colombiana

El proyecto, que tiene una inversión de $24.616 millones provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), contempla el mejoramiento de 10 kilómetros de vía, de los cuales 5,2 km serán pavimentados en concreto rígido de doble carril. Además, incluye 29 obras de arte tipo box coulvert para garantizar un óptimo drenaje y mayor durabilidad de la carretera.

Gobernación de Córdoba

La intervención vial responde a una necesidad histórica de las comunidades de Jalisco y la vereda Paso del Mono, que durante años han enfrentado dificultades de transitabilidad por el deterioro de la superficie de rodadura y la falta de drenaje adecuado.

Vea aquí: Hospitalizan en Barranquilla a la alcaldesa de San Onofre por fractura que sufrió durante agresión en Rincón del Mar

“Estamos revisando el avance de esta importante obra. Hoy podemos informar que llevamos un 40 % de ejecución, con el afirmado y las bases ya activadas, y estamos listos para iniciar la fase de pavimento rígido. Supervisamos de cerca la calidad de los trabajos porque necesitamos garantizar una conexión segura y duradera entre el corregimiento de Jalisco, en Los Córdobas, y el municipio de Canalete. Ese es el verdadero propósito de este proyecto: unir comunidades, reducir costos de transporte y abrir nuevas oportunidades para nuestros productores y familias”, explicó Zuleta Bechara.

Gobernación de Córdoba

La obra beneficiará a más de 26.400 habitantes de la subregión costanera. Durante su ejecución, la intervención genera 30 empleos directos y 15 indirectos.