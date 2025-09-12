Familiares, amigos y vecinos del soldado profesional Yerson García Rodríguez, que completa 19 días secuestrado en Nariño, se movilizaron por las calles del municipio de Lorica, en Córdoba, para exigir su libertad o al menos una prueba de supervivencia.

Portando pancartas con mensajes de rechazo a la retención ilegal del uniformado, se hicieron sentir sus seres queridos y los más allegados, entre ellos Manuel García, su padre, quien le pide a los captores de su hijo “que se pongan la mano en el corazón y lo liberen. Estamos desesperados por verlo, este es un dolor muy duro. Ustedes también tienen familias y saben lo que es el dolor de un padre al estar en estas condiciones.Por favor entreguen a esos pobres muchachos que son unos hijos del pueblo que trabajan por el país”.

Por su parte su abuela Esther Hernández, quien crió al soldado Yerson García Rodríguez, también reclama por su libertad.

“Le pido a las Farc que por favor libere a mi hijo y a sus compañeros porque todos estamos sufriendo por esto. Nosotros vivimos de ellos”, dijo la mujer que en medio de su angustia y llanto aseveró estar inconforme por las respuestas que recibe de los superiores del Ejército.

También le pide al grupo armado que los mantiene secuestrados una prueba de supervivencia.

Este clamor de la familia es el mismo de los habitantes de Lorica que en las últimas horas se unieron a la movilización.