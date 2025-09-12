Unidades de la Policía Metropolitana de Montería aprehendieron en el interior de la casa cural del barrio La Castellana, en el norte de la ciudad de Montería, a dos hombres señalados de hurto.

Los detenidos, de quienes no dieron a conocer sus identidades, fueron capturados en flagrancia en la carrera 11 # 64A – 76, en la casa cural y residencia del sacerdote del barrio La Castellana.

Según el comandante de la Policía de Montería, las personas detenidas quedaron vinculadas a un proceso por el delito de violación de habitación ajena.

Al momento de la captura los ciudadanos presentaban lesiones ocasionadas por la comunidad, por lo que fueron trasladados al CAMU de La Granja, donde recibieron atención médica.

La Policía Metropolitana de Montería informó que continuará desarrollando actividades preventivas, operativas y de investigación judicial en el marco de la estrategia institucional ‘Seguros, Cercanos y Presentes’, reafirmando el compromiso de trabajar junto a la ciudadanía por la convivencia y la seguridad en la región.