El pasado miércoles 27 de agosto las autoridades del municipio de Ayapel, Córdoba, capturaron a un hombre quien es señalado de abusar sexualmente de sus dos hijas menores.

Según las investigaciones por la Fiscalía, el hombre habría cometido el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Asimismo, familiares presentaron denuncias en contra el hombre, lo que permitió que las autoridades iniciaran un proceso judicial correspondiente.

Tras la captura, un día después, el 28 de agosto un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el indiciado, quien permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso en la lucha contra los delitos sexuales y recordó la importancia de denunciar cualquier caso de abuso para garantizar la protección de los niños y adolescentes.