La estrategia de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Ministerio de Salud, enfocada en eliminar la malaria del país, sigue siendo fortalecida en el departamento de Córdoba con la participación de los profesionales del laboratorio y el Equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, ETV.

Desde el año 2024 se implementa en Córdoba la estrategia que acaba de recibir a 25 nuevos ciudadanos que se capacitan para trabajar por la erradicación de la malaria. Con este nuevo equipo de Colaboradores Voluntarios, Colvol, el departamento de Córdoba completa 158 personas de la comunidad formadas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que continúa representando un riesgo en las zonas rurales donde predominan bosques tropicales y selva, especialmente en el municipio de Tierralta, donde el grupo de Colvol está integrado por 46 personas.

Marieth Gómez, bacterióloga y coordinadora del Laboratorio de Salud Pública departamental de Córdoba, explicó que este proceso hace parte de un proyecto interinstitucional al lado de Ministerio de Protección Social que busca empoderar a las comunidades en la identificación temprana de síntomas, el uso adecuado de pruebas diagnósticas y la importancia del tratamiento oportuno.

“Con estas capacitaciones estamos llegando a los territorios donde la malaria ha tenido mayor impacto, trabajando de la mano con líderes comunitarios, personal de salud y aliados estratégicos que apoyan la prevención y el control de esta enfermedad. Nuestro objetivo es que cada comunidad tenga las herramientas para protegerse y salvar vidas”, indicó Gómez.

Cortesía

Por su parte, Yéssica Domicó Casama, de la comunidad indígena Capupudó, en Tierralta, sostuvo que para la comunidad “es muy importante que nos enseñen cómo prevenir la malaria y cómo reconocerla a tiempo. Con este acompañamiento sentimos que nuestra comunidad no está sola y que tenemos más apoyo para cuidar la salud de nuestros niños y familias”.

Durante la jornada de formación, los habitantes participan activamente en talleres prácticos y reciben material pedagógico adaptado a sus costumbres y lengua, con el fin de garantizar un mayor impacto en la transmisión del conocimiento.