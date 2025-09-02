El presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, representó a las regiones de Colombia en la inauguración de Expo Osaka 2025, una de las ferias internacionales más importantes del mundo, que reúne a más de 28 millones de visitantes provenientes de 150 países.

En su intervención, Zuleta Bechara exaltó la riqueza natural y cultural de Colombia, presentándola como un laboratorio vivo de ecoturismo responsable y una tierra de oportunidades para la inversión y el desarrollo sostenible, por lo que invita a visitarlo y explorarlo.

Cortesía

“Expo Osaka 2025 es una vitrina de talla mundial y hoy Colombia está presente con sus regiones. Japón nos inspira por su respeto a la naturaleza y nos enseña que es posible construir un mejor país desde la sostenibilidad. Agradezco a ProColombia y al Gobierno Nacional por abrir este espacio que proyecta nuestro potencial, y a los empresarios colombianos por representar lo mejor de nuestra gente: trabajadora, honesta y comprometida”, afirmó el mandatario cordobés y representante de los gobernadores de Colombia.

Agregó que “Colombia es el país de la biodiversidad, de la belleza y de las regiones. Invito a gobiernos, empresarios, académicos y viajeros a mirar hacia nuestro país como un aliado para la construcción de un futuro más sostenible y competitivo”.

Finalmente, Erasmo Zuleta Bechara hizo un llamado a los asistentes a vivir la experiencia de Colombia, el país de la belleza: “Este es un espacio para soñar y construir juntos. Los esperamos en nuestro país para que descubran por qué, cuando se trata de naturaleza, Colombia es el corazón verde del mundo. Colombia lo tiene todo”.