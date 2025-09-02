En el municipio de San Alberto, sur del Cesar, aún hay consternación por la muerte de un niño de 2 años, producto del ataque de un perro Pitbull, el cual fue sacrificado por la comunidad que presenció los hechos.

Le puede interesar: El precandidato Héctor Olimpo Espinosa anuncia que legalizará el mototaxismo

Debido a esta situación que además de ser calificada como lamentable y atroz, por el alcalde municipal, Edgar Ricardo Díaz, en la población realizarán un censo de perros para determinar de qué raza son, en qué condiciones se encuentran, si son considerados que puedan atacar a un humano y si están bajo los cuidados de personas.

El mandatario además indicó que este hecho es histórico en el municipio ya que es la primera vez que se presenta y que tiene en preocupación a las autoridades por cuanto desde la Secretaría de Salud, realizarán la caracterización y que la ciudadanía pueda tener el conocimiento en el cuidado de este tipo de animales para que no se presente alguna situación similar.

Vea aquí: Dos capturados y 22 máquinas tragamonedas incautadas en Valledupar

“La responsabilidad no es del animal sino del dueño, que deben cumplir con todos los cuidados y protocolos para la tenencia de estos animales y más cuando son de una raza grande”, indicó el alcalde Edgar Ricardo Díaz.

De igual manera se estableció que la persona que tenía el perro, era un tío del menor de edad, que no era su dueño sino que lo estaba cuidando. Sin embargo, esta persona se presentó ante la Policía Nacional y relató lo ocurrido por tanto existe una investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Lea también: Desbordamiento de arroyo en Coveñas genera nuevas inundaciones

Es de recordar que al momento de los hechos el niño se estaba comiendo una papa y de manera repentina fue atacado por el perro, que le causó lesiones en el cuello y tórax, pese a ser llevado al hospital no sobrevivió.