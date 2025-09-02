Las fuertes e intensas lluvias que cayeron la madrugada de este martes 2 de septiembre sobre buena parte del departamento de Sucre ocasionaron inundaciones en el municipio de Coveñas.

Las calles de esta población en su zona urbana y rural amanecieron inundadas de las aguas que se desbordaron del arroyo Amansa Guapo, pero que ya han ido disminuyendo con el paso de las horas.

Los reportes de afectaciones, de manera oficial, no se conocen porque a esta hora el personal de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal adelanta los recorridos por las zonas que amanecieron inundadas.

La Alcaldía de Coveñas a través de sus redes sociales reportó la novedad indicando que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), en articulación con los organismos de socorro, se mantiene activo realizando los monitoreos, atendiendo las zonas afectadas, identificando a las familias damnificadas y brindando la asistencia necesaria.

“A la ciudadanía, especialmente a quienes viven en laderas y zonas cercanas a arroyos, les pedimos mantenerse en alerta, tomar precauciones y estar atentos a los comunicados oficiales ante posibles aumentos súbitos de los cauces”, sostuvo la alcaldesa Nestky Feria.