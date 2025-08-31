Conmoción y dolor ha generado un trágico episodio en el que un perro de raza Pitbull atacó a un menor de 2 años de edad, en el casco urbano del municipio de San Alberto, en el sur del departamento del Cesar.

Según la información preliminar, el niño tenía una papa rellena en la mano cuando el canino lo sorprendido y le causó heridas en el tórax, cuello y cabeza. Durante el ataque, las voces de auxilio no se hicieron esperar para quitárselo de las mandíbulas, y cuando lo lograron, de inmediato trasladaron al menor hasta la sala de urgencias del hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara, donde los galenos en turno oficializaron su deceso momentos después, debido a la gravedad de las heridas.

El lamentable hecho se registró a las 8:00 de la noche de este sábado, en el barrio Altos del Porvenir, en la municipalidad mencionada.

Se conoció que el cadáver del perro agresor fue encontrado afuera de una vivienda, ya que la comunidad arremetió en su contra hasta causarle la muerte, tras el feroz ataque.

El dueño del canino, quien resultó ser tío del menor, podría presentar responsabilidad civil y penal, en caso de haber negligencia en el cuidado del animal y si este ha demostrado ser peligroso, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias.

