Un vendaval desató momentos de pánico este sábado en varios barrios de Soledad. Lo que parecía una tarde normal se transformó en minutos de miedo cuando los fuertes vientos, acompañados de un torrencial aguacero, impactaron contra viviendas, más de 20 árboles y redes eléctricas.

Según el relato de Julio Palacio, habitantes del barrio Nuevo Milenio, que fue uno de los más afectados, el fenómeno natural se presentó de manera repentina aproximadamente a las 12:30 p. m., provocando pánico entre la comunidad.

“Un palo de mango fue arrancado de raíz y varias casas resultaron destechadas. La gente corría de un lado a otro”, relató el vecino.

Johnny Olivares /EL HERALDO Viviendas destechadas y árboles caídos por fuertes vientos en Nuevo Milenio, Soledad

Las precipitaciones también provocaron la explosión de transformadores y daños en el sistema eléctrico, dejando al sector sin servicio de energía. “Los postes botaban candela y hasta ahora sigue lloviendo bastante fuerte”, agregó Palacio.

Luciano Enrique Cortina, uno de los más afectados, narró que las láminas de su vivienda salieron volando por la fuerza del viento.

“Sentimos como si pasara un avión de guerra. Desafortunadamente quedé sin techo y varios electrodomésticos se dañaron por el agua. Le pido a los organismos de socorro que nos ayuden, hay muchas familias damnificadas”, expuso.

Atención a la emergencia

El mayor Néstor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, informó que varias instituciones de socorro ya adelantan la evaluación de daños y necesidades.

“No tenemos reporte de heridos, pero sí varias casas colapsadas, destechadas e inundadas. Continuarán las lluvias, por lo que pedimos a la comunidad estar atenta a los comunicados oficiales ”, señaló.

Según Rodríguez, aunque algunos vecinos lo asociaron con un tornado, se trató de fuertes vientos acompañados de lluvias intensas. Los organismos de emergencia consolidan un censo de afectados para entregar ayudas humanitarias lo antes posible.

Los barrios Los Robles, Los Cedros, Nuevo Milenio, Nuevo Horizonte y Ciudadela Metropolitana figuran entre los más golpeados por el fenómeno natural.

Incluso, dos instituciones educativas resultaron afectadas: el colegio Jesús Maestro, en Ciudadela Metropolitana, y el jardín infantil Mi Dulce Sueño, en Nuevo Milenio, donde las aulas quedaron expuestas a la intemperie.

A su turno, la alcaldesa Alcira Sandoval solicitó la activación del Comité Local de Emergencias y se han desplegado equipos institucionales en las zonas que resultaron afectadas.