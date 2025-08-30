En la tarde de este sábado, los fuertes vientos acompañado de un torrencial aguacero sorprendió a los habitantes del barrio Nuevo Milenio en Soledad, dejando árboles caídos, viviendas afectadas y cortes en el servicio de energía eléctrica.

Según el relato de Julio Palacio, residente de la zona, el fenómeno natural se presentó de manera repentina aproximadamente a las 12:30 p. m., provocando pánico entre la comunidad.

“Un palo de mango fue arrancado de raíz y varias casas resultaron destechadas. La gente corre de un lado a otro y todavía no sabemos si hay personas lesionadas”, relató el vecino.

Las precipitaciones también provocaron la explosión de transformadores y daños en el sistema eléctrico, dejando al sector sin servicio de energía. “Los postes botaban candela y hasta ahora sigue lloviendo bastante fuerte”, agregó Palacio.

Hasta el momento no se tiene un reporte oficial por parte de las autoridades municipales ni de los organismos de socorro. Los habitantes esperan que, una vez escampe, se pueda dimensionar el alcance de las afectaciones y verificar si hay personas heridas.

La emergencia también se habría presentado en el barrio Los Robles por lo que la comunidad estaría en alerta. Además, la ciudadanía pide la pronta atención de los organismos de gestión del riesgo y de la administración municipal.

Activado Comité Local de Emergencia en Soledad

Desde la administración municipal se informó que ante la presencia de fuertes vientos tipo tornado F1 en varios barrios del municipio, la alcaldesa Alcira Sandoval ordenó la activación inmediata del Comité Local de Atención y Riesgo de Desastres.

Asimismo, señaló que las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la red de urgencias hospitalarias se desplazan hacia las zonas afectadas para atender a la población.

La mandataria hizo un llamado a la calma y aseguró que se coordinarán acciones humanitarias en los sectores más golpeados por el fenómeno natural, en su mayoría ubicados en el noroccidente de Soledad. Asimismo, la administración municipal anunció que entregará reportes periódicos de lo acontecido y de las actuaciones adelantadas por los integrantes del gabinete de gobierno.