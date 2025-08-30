La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que, debido a la realización de eventos y obras programadas en la ciudad, se llevarán a cabo cierres viales en diferentes puntos, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades.

El primer cierre corresponde al evento Operación Talento, organizado por la empresa VIP Producciones. Este cierre total se llevará a cabo desde el sábado 30 de agosto a las 6:00 de la mañana hasta el domingo 31 de agosto a las 11:59 de la noche, en la calzada oriental de la calle 78 entre las carreras 53 y 55, en sentido sur-norte. Como ruta alterna, los conductores que transitan por la calle 78 podrán desviarse por la carrera 53 hasta la calle 79 y continuar por la carrera 55.

El segundo cierre está relacionado con las actividades de la estrategia Barranquilla Limpia y Linda, liderada por la Oficina de Servicios Públicos. Este se cumplirá el viernes 30 de agosto entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la noche, en la calle 54 entre carreras 44 y 43. La Secretaría aclara que todos los senderos peatonales permanecerán habilitados durante la ejecución de estas labores.

El tercer cierre se realizará el lunes 1 de septiembre por motivo de grabaciones organizadas por la empresa Dynamo Producciones S.A.S. La restricción vial, que será total, aplicará de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde sobre la carrera 58 entre calles 64 y 72. Los conductores deberán tomar las rutas alternas dispuestas: quienes circulan por la carrera 58 sentido oeste-este deberán desviarse por la calle 72 hasta la carrera 56, seguir por la calle 70 y luego tomar la carrera 54.

Es importasnte mencionar que quienes van por la carrera 54 sentido este-oeste podrán utilizar la calle 64 hasta la carrera 60. Los vehículos que transiten por la calle 70 deberán desviarse por la carrera 59 hasta la calle 59, mientras que quienes circulen por la calle 68 en sentido norte-sur podrán tomar la carrera 59 hasta la calle 59. Para quienes lo hagan en sentido sur-norte, la ruta alterna será la carrera 56 hasta la calle 72 y luego la carrera 59.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial invita a todos los actores viales a organizar con tiempo sus recorridos, a respetar las señales de tránsito y a seguir las indicaciones de las autoridades y orientadores, con el fin de minimizar las afectaciones y mantener la movilidad en la ciudad.