Un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo que delinque en el departamento de Córdoba propinó la Policía Nacional al capturar a dos señalados extorsionistas.

Se trata de los alias ‘Guama’ y ‘Abimelec’, a quienes además de las extorsiones también les atribuyen actos de violencia psicológica contra sus víctimas a las que amenazaban de muerte en caso de no acceder a sus exigencias económicas.

Sus detenciones las hicieron efectivas unidades del Gaula en asocio con la Fiscalía en los municipios de Montería y Ciénaga de Oro.

Finalmente un juez de la República, por pedido de la Fiscalía, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía de Córdoba, estos “afectaban a comerciantes y ganaderos en los municipios de Cereté, Lorica, Cotorra y Sahagún realizando exigencias económicas entre 10 y 50 millones de pesos mensuales aproximadamente”.

Además sobre alias ‘Guama’ señalan que tiene proceso por concierto para delinquir agravado (extorsión), homicidio y tráfico de estupefacientes. “Exigía entre $10 y $50 millones mensuales a comerciantes y ganaderos de Cereté, Lorica y Cotorra, bajo amenazas de muerte”.

Y a ‘Abimelec’ lo capturaron en flagrancia cuando recibía $1 millón de pesos de un comerciante al que habría intimidado. Exigía entre 2 y 6 millones de pesos mensuales a comerciantes de Ciénaga de Oro y Sahagún.

