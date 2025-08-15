El abandono de una bebé recién nacida cerca a un basurero en la ciudad de Montería sigue generando rechazo en la sociedad. Una de las más recientes voces en contra del desalmado hecho proviene de la gestora social de esta ciudad, Diana Sierra de Kerguelén, quien con contundencia expresó que “la vida de un niño no se desecha”.

Lea más: La Policía de Montería busca a quienes abandonaron a recién nacida cerca de un basurero

La líder de las acciones sociales del gobierno municipal de Montería tras conocer del hallazgo que se produjo en la glorieta de la calle 29, se apersonó, junto con su equipo de trabajo, del caso y llegó hasta el Hospital San Jerónimo, donde le bebé recibe la atención médica, a llevarle los primeros ajuares.

“Es desgarrador que una pequeña que apenas llega al mundo tenga que enfrentar el abandono. Me parte el corazón, porque conozco tantas mujeres que claman a Dios por la bendición de un hijo y aquí, en cambio, vemos a una bebé desechada como si su vida no valiera nada. No hay justificación para esto”, expresó la Gestora Social que, a su vez, agradeció la reacción de la comunidad, de la Policía Metropolitana y de los profesionales de la salud.

Lea también: Abandonaron a una recién nacida cerca de un contenedor de basuras en Montería

Sierra de Kerguelén hizo un llamado a la ciudadanía a asumir con seriedad la responsabilidad de proteger la vida de los niños porque “no se trata solo de indignarnos, sino de actuar. La vida de un niño no se negocia, no se abandona, no se desecha. Todos debemos alzar la voz, cuidar y proteger, porque cuando Dios decide que alguien debe vivir, no hay fuerza humana que lo detenga”.

Por su parte el Comando de la Policía Metropolitana de Montería insta a la ciudadanía a que si tiene información sobre el autor (a) de este caso lo den a conocer para que responda por el cruel hecho.