Ventas por más de 40 millones de pesos dejó el segundo Mercado Campesino del año que realizó la alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Lea: Unicórdoba fortalece sus capacidades institucionales para el inicio de un nuevo semestre

Esta es, según el alcalde Hugo Kerguelén García, una plataforma efectiva para el impulso de la economía rural y el fortalecimiento de la relación directa entre productores y consumidores.

Los dos mercados realizados este año acumulan ventas por más de 90 millones de pesos.

“Este es el verdadero desarrollo rural: poner en las manos de nuestros campesinos las herramientas para que vendan directamente y sin intermediarios, logrando que cada peso que ganan se quede en sus hogares. En Montería creemos en la fuerza de nuestro campo y en su capacidad de transformar vidas”, sostuvo el alcalde de los monterianos.

Lea: Con millonaria recompensa buscan a responsables de los más recientes hurtos en Montería

En esta segunda edición del Mercado Campesino participaron 30 asociaciones de productores procedentes de las zonas rurales de Montería incluyendo Salamina, Santa Lucía, Santa Clara, Morindó Santa Fe, San Isidro, Nuevo Paraíso, Palma de Chipilín, Jaraquiel, La Victoria, Carrizal, Tres Palmas, Gran Esfuerzo, Sierra Chiquita, Loma Verde, Leticia, Kilómetro 12, Kilómetro 15 y El Sabanal.