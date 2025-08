El departamento de Córdoba registró en los primeros 7 meses de este año cuatro muertes por dengue, y otras cuatro están en estudio, mientras que seis ya fueron descartadas.

Lea también: Colombiana que confesó asesinato y descuartizamiento de su pareja en Italia sería oriunda de Puerto Colombia, Atlántico

Las muertes confirmadas asociadas a la enfermedad fueron de ciudadanos de los municipios de Planeta Rica, Montelíbano, Montería y San Andrés de Sotavento.

A esto se suma que han sido diagnosticados 8.007 casos, de los cuales 2.646 han presentado signos de alarma y 23 han sido clasificados como dengue grave.

Lea también: Diez muertes violentas en menos de 24 horas en Barranquilla y su área metropolitana

El brote de dengue, según el reporte de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, se registra en los municipios de Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Sahagún, San Andres de Sotavento, San Antero, San Pelayo y Tierralta.

Los que más casos tienen reportados, son Montería con 805 casos, Canalete con 731, Planeta Rica con 609 y San Antero 534. Estos registran una mayor incidencia por encima de la departamental, que es de 415 casos por cada cien mil habitantes.

Lea también: Se registran fuertes lluvias en diversos sectores de Barranquilla y el Atlántico

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara invitó a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias para hacerle frente al dengue, al tiempo que les indicó que la fumigación no es la solución.

Esto último lo explicó Marco Támara Burgos, coordinador del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis de la Gobernación de Córdoba, al señalar que “la fumigación no es la solución, pues el insecticida que se usa mata el mosquito adulto, pero no la larva que son los huevos; por lo tanto no es una medida eficiente ni sostenible, porque además es altamente contaminante para las fuentes de agua y pone en riesgo la salud de las personas y animales”.

Por su parte el secretario de Desarrollo de la Salud, Javier Olea Blanquicet, reiteró que es importante que las personas consulten a tiempo y estén alertas a los síntomas. “En una zona como la nuestra, donde el mosquito que trasmite el dengue, el Aedes Aegypti, convive con nosotros, ante signos como fiebre que no cede y dolor de cabeza, se debe sospechar de dengue; otros síntomas de alarma son el dolor en las articulaciones, detrás de los ojos, dolor abdominal, vómito y rash (brote en la piel)”.