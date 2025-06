El puente festivo de Corpus Christi representó un incremento en la movilidad y una reducción en la accidentalidad por las vías del departamento de Córdoba a cargo de la Policía Metropolitana de Montería.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, la implementación de medidas de control y prevención en los principales ejes viales del departamento permitió una reducción del 83 % en cuanto a los lesionados en accidentes de tránsito. Mientras que en el 2024 para esta misma época hubo 12 heridos, en esta vigencia solo fueron dos, logrando 10 lesionados menos.

Sin embargo, y a pesar de las acciones de prevención, se siguen registrando conductas sancionables y en razón a ello fueron impuestas 109 órdenes de comparendos a conductores que se desplazaban de manera inadecuada, 23 de estas fueron por no portar la licencia de conducción, 46 por no usar el casco de seguridad, 31 por no cumplir con las condiciones técnicas y mecánicas para una conducción segura, y nueve por otras infracciones.

La movilidad tuvo un incremento notable, en especial con destino a la ciudad de Montería donde se desarrollaba la Feria Nacional de la Ganadería que tuvo una programación muy variada y que justo durante el fin de semana tuvo eventos gratuitos de gran concentración de ciudadanía.