En desarrollo de los planes de registro y control que adelantan las unidades de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, fue aprehendido un hombre sindicado del delito de tentativa de homicidio.

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Es requerido por hechos ocurridos en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Montería el 3 de noviembre de 2025, cuando en medio de una riña habría causado heridas a otra persona utilizando un pico de botella, poniendo en grave riesgo su vida.

Lo aprehendieron en el sector Buenavista gracias a un proceso investigativo en curso y está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.

El delito de tentativa de homicidio se configura cuando una persona intenta causar la muerte a otra y realiza acciones encaminadas a lograrlo, aunque el resultado final no se consuma. Este comportamiento está contemplado en el Código Penal Colombiano y puede acarrear penas de prisión que oscilan entre 13 y 25 años, dependiendo de las circunstancias del caso.