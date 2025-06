Durante este puente festivo del Corpus Christi la movilidad por las vías del departamento de Córdoba tuvo un incremento del 4 % en comparación con el año 2024 para la misma fecha.

Lea también: Golpe contundente al ‘Clan del Golfo’: incautan 129 kilos de cocaína en el norte de Barranquilla

De acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Policía Córdoba, en este puente festivo se movilizaron por los principales ejes viales 116.478 vehículos y en el 2024 fueron 112.901. Como salidos hubo 65.131 vehículos e ingresaron 51.347.

A pesar de los esfuerzos, hubo un accidente de tránsito clase choque, en la vía nacional de Caucasia - Planeta Rica km 29, donde una persona falleció, y otro accidente clase choque en la vía Planeta Rica - Sincelejo km 58 donde resultaron lesionadas dos personas.

Lea también: ‘Los Pepes’ estarían detrás de las amenazas contra los motocarristas en Soledad: Policía

Además, hubo una reducción del 83 % en cuanto a los lesionados (12 en el 2024 vs 2 en el 2025), logrando 10 lesionados menos en comparación al año anterior.

La Seccional de Tránsito y Transporte reconoce el buen comportamiento de los viajeros, y enfatiza en que gran parte del éxito del dispositivo se lo deben a los planes de prevención y control ubicados sobre los tramos viales del país, y en los que además, para el caso de Córdoba sancionaron 109 conductores que se desplazaban de manera inadecuada, 23 por no portar la licencia de conducción, 46 por no usar el casco de seguridad, 31 por no cumplir con las condiciones técnicas y mecánicas para una conducción segura, y 9 por otras infracciones.

Lea también: Reportan choque de furgón contra árbol en el norte de Barranquilla: tres carros sufrieron daños

Los controles van a continuar en las vías por el próximo puente festivo y por la temporada vacacional de mitad de año.