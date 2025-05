El cordobés Iván David Pérez Vergara, joven promesa del tenis de mesa, alcanzó la medalla de bronce en el torneo mundial Youth Contender, uno de los certámenes más exigentes del circuito juvenil, que se desarrolló en el coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de la ciudad de Montería.

Este logro no solo posiciona a Iván David entre los mejores del mundo en su categoría, sino que también deja en alto el nombre del departamento de Córdoba y de Colombia ante las potencias tradicionales del deporte.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad que me dieron para obtener este puesto en la categoría sub-11 masculino. Muchas gracias, me sentí muy bien en este campeonato, todo es excelente: los árbitros, los jugadores, muy amables. Gracias, gobernador, por brindarme las condiciones para entrenarme, por apoyarme en todo lo que he hecho, gracias”, indicó el joven deportista tras ser galardonado.

También se destaca la participación de los cordobeses Santiago Gracia y Luis Miguel Dereix, quienes tuvieron un rendimiento destacado y prometedor durante el torneo.

En el Mundial de Tenis de Mesa, que por primera vez se realizó en Córdoba, participaron más de 200 deportistas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, India, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, China Taipéi, Uruguay, Estados Unidos y Colombia, consolidando a este departamento como epicentro internacional del tenis de mesa.

El evento deportivo fue organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y apoyado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, a través de Indeportes Córdoba.

“Lo que ha logrado Iván David Pérez Vergara nos llena de orgullo. Su tercer puesto en el Youth Contender es una muestra del talento que nace en Córdoba y que, con el apoyo adecuado, puede llegar muy lejos. Seguiremos apostándole al deporte como una herramienta de transformación social, para que más niños y jóvenes como Iván puedan cumplir sus sueños y representar con honor a nuestro departamento. ¡Gracias, campeón, por dejar el nombre de Córdoba en lo más alto del tenis de mesa mundial!”, indicó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.