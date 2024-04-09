En la zona urbana del municipio de Lorica, en Córdoba, las unidades del departamento de Policía, aprehendieron a un hombre que transportaba 7.421 gramos de marihuana.

El alucinógeno que está avaluado en la suma de 12 millones de pesos lo llevaba en una caja de cartón y estaba distribuido en 7 paquetes en forma de panela que a su vez estaban forrados con cinta plástica.

La incautación de la droga y con ello la aprehensión del ciudadano, fueron posibles gracias a los operativos del Nuevo Modelo del Servicio de Policía que busca mitigar el delito en todas sus modalidades y que se efectuaban en el barrio San Pedro.

De otra parte, en el barrio El Silencio, del municipio de San Antero, fue capturado un ciudadano de 25 años que transportaba en una bolsa plástica 39 gramos de marihuana avaluados en 117 mil pesos.

La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad en general a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad, marcando a la línea de emergencia 123 o línea segura 3227021245 en donde habrá absoluta reserva.