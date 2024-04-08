En una ceremonia especial que se efectuó en la ciudad de Montería y que fue liderada por la gestora Social, Valeria Vega, le fueron impuestas las bandas a seis cordobesas que representarán al departamento en certámenes de belleza a nivel nacional.

{"titulo":"Cayó en Córdoba uno de ‘Los Más Buscados’ de Cartagena","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/cayo-en-cordoba-uno-de-los-mas-buscados-de-cartagena-1084561"}

Las candidatas, ahora investidas con sus bandas, asumen la responsabilidad de representar a todos los cordobeses y ser las embajadoras de la riqueza cultural y turística del departamento ante los ojos del país.

El director ejecutivo de la corporación Reinado Nacional de la Ganadería, José Luis Buelvas, y los miembros de la junta directiva, entregaron los decretos oficiales emitidos por el gobierno departamental de Erasmo Zuleta Bechara, confirmando su papel como embajadoras de Córdoba en los diferentes certámenes.

{"titulo":"Capturan a 7 integrantes del Clan del Golfo que delinquen en Córdoba","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/capturan-7-integrantes-del-clan-del-golfo-que-delinquen-en-cordoba-1084503"}

Las candidatas que recibieron las bandas son:

1. Isabella Gracia Barreto, representante en el Reinado Nacional de la Ganadería. Tiene 18 años y es nativa de Sahagún.

2. Oneivis Rosa Osorio Osorio irá al Reinado Nacional del Turismo. Tiene 20 años y nació en el municipio de Puerto Escondido.

3. Verónica Agámez Pacheco es la representante de Córdoba en el Reinado Internacional del Joropo. Tiene 23 años y es de Tierralta.

4. Lilibeth Camacho Ricardo irá al Reinado Nacional del Café. Tiene 26 años y nació en Cereté.

5. Nathalya Betancur Buelvas es la candidata de Córdoba en el Reinado Capitanía del Mar. Esta monteriana tiene 20 años.