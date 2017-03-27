La Alcaldía de Montería entregó a la Policía Metropolitana, tres nuevos Centro de Atención Inmediata (CAI), y 12 nuevas motocicletas para reforzar las labores de seguridad y patrullaje en los barrios y en la zona rural, las 24 horas.

Al mismo tiempo, tras una solicitud ante el Ministerio del Interior, se vincularon otros 100 uniformados para aumentar el pie de fuerza.

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, dijo que adicionalmente se adelanta un proceso de licitación para entregarle a la Policía otras 20 motos.

Pineda García aseguró:

Los 100 nuevos miembros de la Policía Metropolitana ya están en labores de patrullaje por los diferentes sectores de la ciudad.