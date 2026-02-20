La digitalización continúa transformando sectores tradicionalmente rígidos del sistema financiero colombiano, y uno de ellos es el mercado hipotecario. En este escenario surge Proyecty, una fintech pionera en llevar el 100 % del proceso hipotecario al entorno digital, reduciendo tiempos, eliminando trámites presenciales y abriendo nuevas alternativas para inversionistas interesados en rentabilidad respaldada por activos reales.

A diferencia del modelo convencional, que suele implicar semanas e incluso meses de gestiones, visitas a oficinas y procesos fragmentados, Proyecty apuesta por una plataforma digital que permite realizar todo el proceso en cuestión de minutos, siempre con el inmueble como respaldo.

Con la llegada de este modelo a la capital del Atlántico, conversamos con Juan, agente de expansión de Proyecty, quien explicó por qué Barranquilla se convierte en un punto estratégico y qué oportunidades representa para quienes buscan generar ingresos pasivos con respaldo inmobiliario.

Juan, para quienes aún no conocen la compañía, cuéntanos: ¿Qué es Proyecty?

Proyecty es una fintech colombiana que estructura créditos hipotecarios de manera digital, conectando a personas que necesitan financiación con inversionistas que buscan rentabilidad sobre su capital.

Nuestro modelo se basa en que cada operación esté respaldada por un inmueble. Antes de estructurar cualquier crédito, se realizan estudios técnicos, jurídicos y comerciales para determinar su valor y el monto seguro de financiación. Eso permite que el inversionista tenga un activo real como garantía.

¿Cuándo deciden entrar a Barranquilla y por qué?

La decisión se tomó después de analizar el comportamiento del mercado inmobiliario y la dinámica económica de la ciudad. Barranquilla presenta un crecimiento constante, desarrollo empresarial y una cultura de inversión muy interesante.

Vimos que era el momento adecuado para llevar este modelo a una ciudad donde muchas personas buscan nuevas alternativas para hacer crecer su dinero.

¿De dónde nace Proyecty?

Proyecty nace en Cúcuta, Norte de Santander, como respuesta a una necesidad del mercado. Había personas con capital disponible buscando mejores rendimientos y, al mismo tiempo, un sector inmobiliario con gran potencial.

A partir de esa realidad se creó una plataforma que conectara inversión con activos reales, mediante procesos más ágiles, digitalizados y transparentes.

En términos de inversión, ¿qué beneficios y seguridad tiene el inversionista?

El principal beneficio es que cada operación está respaldada por un inmueble. No es un producto especulativo, sino una inversión con garantía real.

Antes de estructurar el crédito, el inmueble pasa por diferentes estudios que permiten establecer márgenes de seguridad para el inversionista. Además, todo se maneja con documentación formal, contratos y seguimiento durante el proceso, lo que brinda transparencia y control.

Si una persona en Barranquilla tiene ahorros y quiere generar un ingreso pasivo, ¿qué le dirías?

Hoy existen alternativas distintas a las tradicionales. En muchos casos, el dinero permanece estático o en productos con rendimientos bajos.

La inversión respaldada por inmuebles permite que ese capital trabaje con un soporte real detrás, dentro de un esquema estructurado y con procesos claros. Es una forma de diversificar ingresos y participar en un modelo que combina tecnología con respaldo inmobiliario.

Con su llegada a Barranquilla, Proyecty busca consolidar un modelo donde la tecnología, el sector inmobiliario y la inversión privada se conecten para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento financiero en la región Caribe.