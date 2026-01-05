“Desde joven tenía una vocación de servicio. Quería servir a mi país, servir a Colombia”, afirma José Andrés Caballero Lopera, hoy contralor delegado de regalías de la Contraloría General de la República, al recordar por qué eligió estudiar Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Norte. “Nunca pensé en irme al exterior, siempre quise aportar desde aquí, poniendo mi conocimiento al servicio de una mejor Colombia”. A cientos de kilómetros de distancia, pero desde una convicción similar, Daniel David Gómez Caraballo, egresado en 2022 y actual coordinador de democracia y participación en una organización de la sociedad civil, coincide en “ser una persona dispuesta al servicio. Y como profesional también, porque para mí la integralidad va primero.”

Ambos son politólogos formados en Uninorte, pertenecen a generaciones distintas y hoy se desempeñan en escenarios diferentes del ámbito público y social. Sin embargo, sus trayectorias confluyen en un mismo punto: una formación académica que combina rigor teórico, práctica constante, investigación aplicada y vocación de servicio, sello del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Norte, uno de los pocos en la región Caribe con acreditación de alta calidad.

José Andrés Caballero Lopera, egresado.

En 2022, el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación de alta calidad del programa por un periodo de seis años, mediante la Resolución 002319 del 1 de marzo, reconociendo no solo su calidad académica, sino su organización, funcionamiento y cumplimiento de la función social de la universidad. Entre los aspectos destacados se encuentra la actualización curricular que el programa ha venido desarrollando, con un fortalecimiento de los contenidos relacionados con posconflicto, gobernanza y políticas públicas, áreas clave para el contexto colombiano y el impacto desde la región Caribe.

El programa registra una tasa de graduación superior al promedio nacional y la tasa de deserción estudiantil más baja del país, lo que evidencia un proceso formativo sólido, pertinente y con acompañamiento efectivo a los estudiantes. Más del 60 % de su planta docente cuenta con formación de maestría o doctorado, garantizando una enseñanza de alto nivel.

De las aulas a la vigilancia del Estado

Para José Andrés Caballero, egresado en 2014, la formación recibida en Uninorte fue decisiva para comprender la complejidad del Estado colombiano. “El programa brinda un enfoque analítico fundamental para examinar proyectos de inversión, identificar riesgos y entender cómo se toman las decisiones públicas”, explica. Ese aprendizaje hoy se refleja en su trabajo al frente de la vigilancia de las regalías, donde no solo se evalúan presuntas irregularidades, sino también la viabilidad y ejecución real de los proyectos.

Su paso por la universidad estuvo marcado por experiencias prácticas que trascendieron el aula. Uno de los momentos que recuerda con mayor fuerza ocurrió en sexto semestre, en la asignatura Control Social, cuando, junto a sus compañeros, organizó un ejercicio de rendición de cuentas con la administración distrital de Barranquilla. “Convocamos a la ciudadanía, a periodistas, y llevamos a la administración a responder ante la gente. Fue la demostración de que desde las aulas sí se puede incidir”, señala.

Tras graduarse, su trayectoria profesional incluyó cargos en la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Senado de la República, la Federación Nacional de Departamentos, la Alcaldía de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Atlántico.

Posteriormente, fortaleció su perfil con una especialización en la Universidad Javeriana y una maestría en la Universidad de los Andes, además de estudios en Europa como becario de la Fundación Carolina.

Investigación y liderazgo para la democracia

La experiencia de Daniel David Gómez Caraballo, egresado en marzo de 2022, muestra cómo el programa prepara a sus estudiantes para insertarse tempranamente en el mundo laboral y social. Desde su perspectiva, uno de los mayores diferenciales de Ciencia Política y Gobierno en Uninorte es el énfasis en gobierno, respaldado por una malla curricular que integra administración pública, políticas públicas, gobernanza y gobernabilidad.

“Pero, además, hay un componente investigativo muy fuerte”, subraya. “No es solo aprender teorías; es observar la realidad, analizarla y aplicar el método científico para entender lo que pasa en Colombia”. Durante sus estudios, analizó casos reales del país y de América Latina, abordando temas como el papel de la prensa en los sistemas políticos, siempre acompañado por docentes que orientaban el uso de distintas metodologías.

Sus prácticas profesionales en una organización de la sociedad civil le permitieron formular un proyecto de cooperación internacional que, en pocos meses, derivó en su contratación como profesional, incluso antes de recibir el grado. Desde entonces ha trabajado en investigación, formulación y ejecución de proyectos, rendición de cuentas a cooperantes y fortalecimiento de la participación ciudadana. También ha incursionado en la docencia universitaria y en la gestión académica, liderando procesos de internacionalización.

Para Gómez, el sello del politólogo de Uninorte es claro: “El liderazgo y la capacidad crítica. Antes y después del pregrado hay una gran diferencia en la forma de analizar la realidad, de no ‘tragar entero’ y de entender los fenómenos en profundidad”.

Formación con impacto desde el Caribe

La presencia del programa de Ciencia Política y Gobierno en la región Caribe cumple un papel estratégico: formar profesionales capaces de intervenir en la política, asesorar a quienes toman decisiones y fortalecer la acción pública tanto a nivel regional como nacional. Desde la Universidad del Norte, el compromiso es claro: educar en valores democráticos, promover el desarrollo con equidad social y aportar a la construcción de un país más justo.

Las historias de José Andrés Caballero y Daniel David Gómez confirman que la ciencia política no es una disciplina abstracta, sino una herramienta concreta para transformar realidades. En Uninorte, esa transformación comienza en el aula, se consolida en el territorio y se proyecta al país. Para quienes sienten vocación por lo público, la democracia y el servicio, el programa de Ciencia Política y Gobierno se presenta como una puerta de entrada sólida, pertinente y con impacto real.