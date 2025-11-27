Ante la llegada de un nuevo Black Friday, el Ministerio TIC y el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) presentan recomendaciones para consumidores, comercios y el sector financiero, con el fin de reducir riesgos de fraude, suplantación y otros incidentes cibernéticos durante esta temporada de alta actividad digital.

El Black Friday se ha consolidado como una de las fechasmás importantes para el comercio electrónico en el país. Desafortunadamente. también es un momento aprovechado por los delincuentes cibernéticos para hacer diferentes tipos de estafas y robos, tanto de recursoscomo de datos e información de los usuarios. Por ello, el ColCERTrefuerza su labor preventiva, para promover una cultura ciudadana en seguridad digitaly acompañar a los diferentes actores del ecosistema digital en la adopción de prácticas seguras.

Estos consejos sencillos y prácticos, tanto negocios como consumidores, podrán reducir el riesgo de fraudes,ataques informáticos y robo de datos en esta jornada.

Cinco consejos para que los compradores no caigan en trampas

Para los consumidores, el principal mensajees que la mejor promociónes comprar seguro, en sitios conocidos.

Mirar bien dónde se está comprando Verificar que el sitio tenga https:// al inicio de la dirección, y candado en la barra del navegador. También verificar que salgan datosclaros del comercio y buena reputación. Si algo se ve raro, es mejorno seguir.

Elegir métodos de pago seguros Preferir tarjetasde crédito, tarjetasvirtuales o pasarelas reconocidas. Evitar transferencias a cuentas personales y no hacer pagos desde redes Wi-Fi públicas.

Cuidar las contraseñas y activar el doble factor Usar claves largas y únicas para cada servicio, apoyarse en gestoresde contraseñas y activar el doble factor de autenticación (2FA) en bancos, correo y tiendas en línea.

Desconfiar de enlaces y mensajes sospechosos No abrir enlaces que llegan por correo, SMS o aplicaciones de mensajería con ofertas “demasiado buenas”. Es mejor escribir directamente la página en el navegador, y verificarque sea el sitio oficial.

Revisar los movimientos del banco y guardar comprobantes Activar alertas de consumo, revisar con frecuencia las transacciones y reportar de inmediato cualquier compra que no se reconozca. Conservar comprobantes y hacer seguimiento a los envíos también ayuda a reclamar a tiempo.

Cinco claves para las empresasy comercios en línea:

Revisar la seguridad antes del Black Friday

Hacer auditorías básicas de seguridad, revisar firewall o WAF, actualizar plugins y eliminar softwareque no se use. Esto ayuda a cerrar puertas que puedan aprovechar los atacantes.

Prepararse para el aumentode visitas

Probar cómo responde la página cuando hay mucho tráfico, y tener apoyo de servicios como CDN o protección anti-DDoS. La idea es que el sitio no se caiga justo en el momento de más ventas.

Cuidar al máximo la zona de pagos

Usar cifrado (https), pasarelas de pago certificadas y herramientas como CAPTCHA o filtros para bots. Así se protegemejor la información financiera de los clientes.

Controlar bien quién entra a los sistemas

Activar autenticación de múltiples factores (MFA) para accesos sensibles, usar buenas políticas de contraseñas y limitar los permisos solo a lo necesario. Menos accesos, menos riesgo.

Monitorear en tiempo real y saber cómo reaccionar

Contar con monitoreo 24/7, alertas ante movimientos sospechosos y un plan claro de qué hacer ante un incidente. Detectar a tiempo una transacción rara puede evitar un fraude mayor.

Con estas recomendaciones, el Ministerio TIC y ColCert reiteran su compromiso con la promoción de una culturade ciberseguridad en el país, en la que empresas y ciudadanos compartan la responsabilidad de proteger sus sistemas, datos e identidad digital, especialmente en jornadas de alto impactocomo el Black Friday.

La prevención, la atención responsable y la denuncia ante las autoridades pertinentes son pilares fundamentales para que esta fecha se viva con mayor seguridad y confianza.