Desde 2016, la Fundación LPR ha transformado la vida de miles de niños en Colombia a través de programas enfocados en la salud, la educación y el bienestar. Ahora, la organización liderada por Lorena Perozo, CEO, busca fortalecer su impacto en la región Caribe con la realización del Hat Brunch 2025, un encuentro social con propósito que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en el restaurante Déjame que te cuente en la Cra. 55 #74-95.

Bajo el lema “Cuando crees, los milagros suceden”, este evento invita a los asistentes a vestirse con creatividad y usar sombreros alusivos a la temática del año, combinando moda, solidaridad y esperanza. El propósito es recaudar fondos para continuar brindando acompañamiento, transporte, alimentación y alojamiento a familias que enfrentan diagnósticos médicos complejos en sus hijos, a través del programa Atrévete a Creer.

“Estas iniciativas acercan más a Barranquilla y al Atlántico a los objetivos de nuestra fundación: brindar asistencia a todos los niños y sus familias. Si bien nuestro mayor impacto ha estado en Bolívar, queremos que la región Caribe en su conjunto también sienta nuestro acompañamiento”, explicó Lorena Perozo, CEO de la Fundación LPR.

Una labor reconocida

La Fundación LPR ha sido reconocida por el Senado de la República, por su compromiso con la salud infantil y la transformación social. Así mismo, cuenta con el aval de la Sociedad Colombiana de Pediatría, lo que representa un respaldo importante en el trabajo especializado de la organización.

Con presencia en más de 30 centros hospitalarios del país y más de 150.000 tamizajes realizados hasta octubre de 2025, su misión es clara: lograr que cada niño nacido en Colombia tenga acceso al tamizaje cardiaco neonatal y a una atención digna y oportuna.

Con eventos como el Hat Brunch 2025, LPR Foundation reafirma su convicción de que la solidaridad también puede vestirse con estilo. Porque cuando se cree, los milagros realmente suceden.

Un impacto que crece en el Caribe

En Barranquilla, la Fundación LPR trabaja de la mano del Hospital Universidad del Norte y Clínica La Asunción, principales centros aliados en la región. Desde allí, contribuye al fortalecimiento del acceso a servicios de salud pediátrica especializada, especialmente en la detección temprana de cardiopatías congénitas a través del programa Global Health Initiative, desarrollado junto al Nicklaus Children’s Hospital de Miami.

Todos los logros han consolidado LPF como una de las fundaciones con mayor impacto en salud infantil en el país. A esto se suman donaciones de equipos médicos, ecocardiógrafos, pulsioxímetros y ambulancias, así como la capacitación de más de 800 profesionales de la salud.

Perozo enfatiza que “seguir aportando al país un grano de arena en la mejora de la prestación de salud, especialmente en los casos de alta complejidad, es el compromiso que nos mueve cada día. Por eso es tan importante fortalecer nuestra labor en ciudades como Barranquilla, donde encontramos aliados comprometidos y una comunidad solidaria”.

Un brunch con causa

El Hat Brunch 2025 promete ser una experiencia única que combina gastronomía, entretenimiento y moda. El evento incluirá un cóctel de bienvenida, brunch, postre, rifas, premios y un concurso de sombreros, en el que los asistentes podrán mostrar su creatividad ante un jurado que premiará los tres mejores diseños.

Más allá del componente social, este encuentro busca visibilizar las causas que impulsa LPR Foundation y crear una red de apoyo local que permita sostener programas como Atrévete a Creer, Raise and Shine, que promueve la educación en comunidades vulnerables como La Guajira y Sonrisas de Navidad, que lleva alegría a niños hospitalizados en todo el país.

Además, la Fundación impulsa el programa Boys and Girls Club, una iniciativa que busca fortalecer la educación y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, brindándoles espacios seguros para aprender, crecer y soñar con un futuro mejor.

Con cada proyecto, LPR Foundation reafirma su compromiso de transformar vidas a través de la salud, la educación y el bienestar en general, conectando a toda una comunidad en torno a una misma causa: creer que cada acción solidaria puede cambiar una vida.

Quienes deseen unirse a esta causa y asistir al Hat Brunch 2025 pueden obtener más información y adquirir sus entradas a través de los canales oficiales de la fundación: www.lprfoundation.org, en Instagram@lprfoundation, FacebookLPR Foundation o comunicándose vía WhatsApp al 310 689 3229.