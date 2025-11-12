La red de salud Auna continúa ampliando su modelo de atención centrado en las personas, esta vez con el lanzamiento en Barranquilla de la membresía Auna Contigo, disponible en la Clínica Portoazul Auna. Esta se trata de una iniciativa pensada para brindar atención médica accesible, confiable y de calidad a quienes buscan acompañamiento permanente en su bienestar.

El Dr. Juan Hernández, director prestacional de la Clínica Portoazul Auna, explicó que “Auna Contigo es una membresía que nace con el propósito de acompañar a las personas en el cuidado de su salud de forma continua y asequible. En Barranquilla, Medellín y Montería encontramos una excelente oportunidad para fortalecer la prevención y ofrecer a la comunidad una alternativa, con beneficios reales y el respaldo de Auna”.

La membresía se puede adquirir por $125.000 anuales en el portal aunacontigo.auna.org, tiene una vigencia de 12 meses y permite acceder a los servicios de la red Auna en Barranquilla, Medellín y Montería.

El Dr. Hernández destacó que esta iniciativa “facilita el acceso a servicios de calidad porque permite mantener una relación constante con la salud y la prevención, a través de consultas, laboratorios y descuentos preferenciales en distintas especialidades”.

Entre sus beneficios se incluyen una consulta gratuita de bienestar al año, en medicina interna o ginecología, y un paquete de laboratorio básico gratis. Además, ofrece descuentos de 30% en servicios como consulta en cardiología y oncología adultos; 20% en radioterapia, hematología, laboratorio clínico y chequeos médicos preventivos (básico y estándar), rehabilitación física, Programa de Salud Vascular, entre otros.

También incluye un 10% en cirugías ambulatorias, procedimientos endoscópicos diagnósticos y cardiología no invasiva.

El proceso de afiliación es completamente en línea. “Las personas pueden adquirir la membresía directamente en aunacontigo.auna.org Una vez activada, tiene validez por 12 meses y puede utilizarse en todas las sedes Auna del país. Tenemos una promoción de lanzamiento: si se adquiere antes del 31 de diciembre, la vigencia será de 2 años”, explicó el directivo.

En cuanto al impacto que busca en la región, el Dr. Hernández enfatizó que “esperamos acercar aún más los servicios de salud a la comunidad y fomentar una cultura de prevención. Queremos que las personas sientan que Auna está con ellas, no solo cuando necesitan atención médica, sino también en su bienestar cotidiano”.

Finalmente, invitó a los barranquilleros a conocer esta nueva alternativa: “Auna Contigo es una manera sencilla y segura de cuidar su salud durante todo el año, con beneficios concretos y atención personalizada. Nuestra invitación es a vivir la experiencia de sentirse realmente acompañados por un equipo médico y asistencial calificado que los escucha y los orienta en cada etapa para su bienestar”.

Con la llegada de Auna Contigo a Barranquilla, Clínica Portoazul Auna reafirma su compromiso con ofrecer soluciones accesibles, preventivas y de alta calidad, impulsando una nueva forma de entender la salud: más cercana, humana y sostenible.