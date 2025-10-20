La Clínica Portoazul Auna recibió la certificación EFQM UCAD-Bronce, que la acredita como centro de excelencia en la atención del cáncer de mama.

En el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Clínica Portoazul Auna fue reconocida con la certificación EFQM UCAD–Bronce, otorgada por Colombia Excelente bajo el Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), que evalúa la gestión integral, la calidad asistencial y los resultados de las instituciones de salud.

El logro destaca el esfuerzo del equipo médico, administrativo y asistencial por ofrecer una atención centrada en la paciente, respaldada por procesos de mejora continua, innovación tecnológica y acompañamiento humano en cada etapa del tratamiento.

La doctora Laura Bolaño, líder del proceso de certificación y oncóloga clínica de la institución, explicó que este logro es el resultado de dos años de trabajo orientado al fortalecimiento de la ruta integral de atención para las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.

Todd Laura Bolaño, oncóloga clínica y líder del proceso de certificación de la institución

“Fue un reto muy bonito. Nos permitió revisar, alinear y perfeccionar cada paso de la atención, desde el diagnóstico hasta la recuperación. Hoy contamos con protocolos estandarizados, una enfermera navegadora que acompaña a las pacientes y un modelo que prioriza su seguridad y bienestar emocional”, señaló la especialista.

La atención de la clínica en el manejo integral del cáncer de mama fue evaluada en criterios de calidad, innovación tecnológica y enfoque interdisciplinario, reafirmando su liderazgo en la región Caribe.

La certificación también reconoce su capacidad para integrar equipos multidisciplinarios conformados por oncólogos, mastólogos, cirujanos reconstructivos, radioncólogos y psicólogos que diseñan planes de tratamiento personalizados, centrados no solo en curar, sino también en cuidar.

“Este logro confirma nuestro compromiso con la excelencia médica y con ofrecer una atención centrada en la paciente, acompañada de calidez, seguridad y resultados de alto nivel”, afirmó el doctor Ubaldo Padilla Palacio, director médico de la Clínica Portoazul Auna.

Avances que transforman

Para el doctor Juan Felipe Arias, mastólogo de la clínica, los avances en ciencia y tecnología han transformado la cirugía y el tratamiento del cáncer de mama, permitiendo ofrecer procedimientos más seguros, menos invasivos y con mejores resultados en la calidad de vida de las pacientes.

“Antes, las cirugías eran muy agresivas y dejaban secuelas físicas y emocionales. Hoy realizamos intervenciones más precisas, con excelentes resultados estéticos. Buscamos no solo curar el cáncer, sino preservar la forma y sensibilidad del seno, sin afectar el pronóstico”, afirmó el especialista.

El equipo médico de Portoazul Auna resalta que la detección temprana continúa siendo la herramienta más poderosa. Según el doctor Arias, “la mamografía salva vidas. Detectar el cáncer cuando aún es pequeño permite operar con menos agresividad y con mayores probabilidades de curación. Las tecnologías actuales, como la mamografía digital, la ecografía de alta resolución y la resonancia, hacen posibles diagnósticos más precisos y menos intervenciones innecesarias”.

Estos avances se complementan con el uso de terapias dirigidas, inmunoterapia y técnicas de radioterapia más localizadas, que reducen los efectos secundarios y mejoran los resultados clínicos. Todo esto, acompañado de un modelo integral que involucra al equipo médico y a las familias en el proceso de recuperación.

Juan Felipe Arias, oncólogo clínico

Compromiso con la vida

Desde su fundación, Clínica Portoazul Auna se ha consolidado como un referente en innovación médica en el Caribe colombiano, impulsando una atención centrada en la persona, respaldada por la ciencia, la tecnología y la empatía. Porque la ciencia nos enseña a curar, pero la sensibilidad nos enseña a cuidar. Cada paciente vive el cáncer de una forma única, y nuestro compromiso es acompañarla con cercanía, aliviar sus temores y ayudarla a recuperar su bienestar y su vida.

La certificación EFQM UCAD–Bronce ratifica el compromiso de la institución con la excelencia y consolida su propósito de ofrecer a las mujeres del Caribe colombiano una atención humana, integral y de vanguardia frente al cáncer de mama.