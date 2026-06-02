La Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado a funcionarios y contratistas del Estado para actuar con imparcialidad y garantizar la transparencia, la confianza ciudadana y el respeto por las normas electorales. Durante los procesos electorales, los servidores públicos deben mantener una actuación neutral y alejada de cualquier participación indebida en política.

Por ello, la entidad recordó una serie de conductas que pueden afectar la transparencia democrática y derivar en sanciones disciplinarias, fiscales o penales.

La entidad insistió en la importancia de preservar la confianza ciudadana y asegurar elecciones libres y transparentes.

La indebida participación en política

¿Qué es?

Es una falta en la que incurre un servidor público cuando utiliza su cargo, autoridad o recursos del Estado para intervenir en favor o en contra de partidos, movimientos o candidatos durante un proceso electoral. Esta conducta vulnera los principios de transparencia, imparcialidad y equidad que deben garantizarse en las elecciones.

¿Ejemplos de cuándo se da?

Se presenta cuando un funcionario realiza actos como promover candidaturas desde su cargo, usar bienes o recursos públicos con fines políticos, presionar a subalternos o contratistas para apoyar campañas, participar en actividades proselitistas aprovechando su investidura o difundir mensajes políticos a través de canales institucionales.1.Hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado.

Conductas no permitidas:

1. Hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionario del Estado.

2. Presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos.

3. Usar recursos públicos en reuniones o activades políticas.

4. Difundir propaganda electoral

5. Inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido.

6. Usar información reservada de la entidad con fines políticos.

“La paz electoral en su primera versión fue un éxito rotundo, salió adelante; la expectativa que había se colmó con creces, hubo participación de todos los sectores, quiero agradecer especialmente a todos los que nos ayudaron a llevar este mensaje a lo más recóndito del territorio nacional. Colombia entera está agradecida con la Paz Electoral”, Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación.