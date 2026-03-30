Una joven difundió un video en el que expone la situación vivida dentro de un supermercado en la localidad de Chapinero, en donde aparece un hombre diciéndole cosas fuera de lugar.

Falleció Aura Lucía Mera, periodista y escritora colombiana

Taxis usados en los casos de Daniela Ospina y Neil Cubides en Bogotá tienen el mismo propietario

Migración impidió salida del país en 2025 de 141 menores de edad porque no se cumplieron los requisitos

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y se observa el momento en que la joven se dirige a pagar sus productos y, al retirarse, es abordada verbalmente por un hombre que comienza a emitir comentarios sobre su forma de vestir.

El tipo cuando es increpado da frases inapropiadas mientras la observa de manera insistente.

Captura de pantalla Mujer denunció que recibió comentarios inapropiados por parte de un hombre en un supermercado

Ante lo ocurrido, la mujer empezó a grabar y decidió alertar al personal de seguridad del lugar, explicando que desde su ingreso al establecimiento estaba siendo objeto de comentarios incómodos. Mientras denunciaba la situación, continuó grabando como evidencia de lo sucedido.

El video también muestra cómo otras personas presentes reaccionan ante el comportamiento del hombre, incluso increpándolo por su actitud.

El hombre empezó a gritarle: “Vístase si no quieren que la miren, vístase”. “Vístase o desvístase, alguna de las dos”, repite.

Captura de pantalla Hombre acosó a una joven en supermercado de Chapinero

“Si no le gusta que la miren entonces vístase. Ay si qué miedo que me grabe”, decía el hombre.

La muchacha les dice a los de seguridad: “Desde que llegué me está diciendo cosas. Entonces, lo estoy grabando para que, por favor, gente como esta no la dejen entrar a este supermercado, porque no es justo que yo venga a comprar un pan y tenga que aguantar esto”.

Posteriormente, el individuo es obligado a abandona el lugar. En el video se puede evidenciar que hasta el último momento le gritaba a la joven.

@eltiempo NoEsHoraDeCallar 🟣 ¡Indignante! Un nuevo caso de acoso se presentó en Bogotá. Un video muestra el actuar de un hombre hacia una joven en un supermercado. ♬ som original - EL TIEMPO - EL TIEMPO

Asimismo, la denunciante compartió el contenido en sus redes sociales, donde manifestó su inconformidad por tener que enfrentar este tipo de situaciones en espacios cotidianos. Además, cuestionó que su forma de vestir sea utilizada como justificación para recibir comentarios de carácter ofensivo.

Así puede comunicarse con las autoridades en caso de violencia o acoso

Las autoridades recuerdan que existen canales habilitados para denunciar situaciones de violencia o acoso. En casos de emergencia, se puede contactar la línea 123. También está disponible la línea 155, orientada a brindar atención a mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación dispone de líneas de contacto a nivel nacional para recibir denuncias y orientar a las víctimas en el proceso correspondiente.