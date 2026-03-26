El próximo domingo 29 de marzo comienza la Semana Santa. Aunque es una celebración de carácter religioso llena de tradiciones católicas, se aprovecha para salir de vacaciones.

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Durante la semana, muchos colombianos acostumbran a consumir pescado, como parte también de la celebración, en sustitución de carne.

Ante esto, la Alcaldía de Bogotá emitió una serie de recomendaciones a sus habitantes y visitantes para tener en cuenta en el momento de adquirir los productos, alertando sobre posible venta de pescado en mal estado.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud para adquirir pescado en Bogotá:

Ojos: deben ser brillantes, transparentes y ligeramente saltones. Ojos opacos, hundidos o con la pupila grisácea indican que está en mal estado.

deben ser brillantes, transparentes y ligeramente saltones. Ojos opacos, hundidos o con la pupila grisácea indican que está en mal estado. Piel y escamas: la piel debe ser brillante, húmeda y con colores vivos. Las escamas deben estar firmes y adheridas al cuerpo. Una piel opaca o escamas que se desprenden fácilmente son señales de que el pescado no está fresco.

la piel debe ser brillante, húmeda y con colores vivos. Las escamas deben estar firmes y adheridas al cuerpo. Una piel opaca o escamas que se desprenden fácilmente son señales de que el pescado no está fresco. Agallas: deben presentar un color rojo o rosado intenso y estar limpias. Agallas de tonalidades amarillentas o grises indican descomposición.

deben presentar un color rojo o rosado intenso y estar limpias. Agallas de tonalidades amarillentas o grises indican descomposición. Olor: el pescado fresco tiene un aroma suave y agradable a mar. Un olor fuerte, desagradable o similar al amoníaco es indicativo de que se está dañando.

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Las recomendaciones de la entidad del Distrito buscan evitar que los ciudadanos se enfermen y que presenten síntomas como dolor abdominal, vómito o diarrea.