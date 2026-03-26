En medio de los incendios que afectan el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, equipos de respuesta lograron salvar a un felino silvestre que había quedado atrapado entre las llamas.

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El hallazgo se produjo mientras brigadas atendían la emergencia en una finca rural del municipio de Cravo Norte. Allí, personal en terreno encontró a una cría de felino en condición vulnerable, lo que activó un protocolo inmediato de rescate con apoyo de organismos de socorro.

X @ParquesColombia Cachorro puma rescatado

Tras ser retirado del área afectada, el animal fue examinado por especialistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quienes identificaron que se trata de un ejemplar de Puma concolor.

El cachorro fue bautizado como “Cinaruco”, en referencia al lugar donde fue encontrado. Posteriormente, fue movilizado hacia el municipio de Tame y entregado a la autoridad ambiental Corporinoquia para continuar su atención.

X @ParquesColombia Guardaparques rescatan de las llamas a un cachorro de puma concolor

El siguiente paso será su traslado a un centro especializado en Yopal, donde recibirá tratamiento veterinario y seguimiento técnico. El objetivo es que el animal logre desarrollarse en condiciones óptimas y, a futuro, pueda regresar a su entorno natural.

Expertos señalaron que estos procesos requieren tiempo y monitoreo constante para garantizar la supervivencia del ejemplar fuera del riesgo inmediato.