El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que no descarta presentarse como candidato a la Alcaldía de Barranquilla cuando concluya su paso por el Gobierno nacional. Aunque aclaró que todavía no existe una determinación definitiva, admitió que siente interés en competir por el cargo.

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Durante una entrevista con diferentes medio sobre la posibilidad de regresar a la política local, el funcionario explicó que una eventual candidatura dependería en buena medida de la postura que adopte el Pacto Histórico, movimiento que, según indicó, concentra una parte significativa del respaldo electoral en ese escenario.

“Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, manifestó al referirse al panorama político de la capital del Atlántico.

Además, Benedetti también hizo referencia al desarrollo que ha experimentado la ciudad en los últimos años bajo la administración del alcalde Alejandro Char. No obstante, señaló que, en su opinión, el siguiente reto es posicionar a Barranquilla con mayor protagonismo en el ámbito internacional.

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“Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla como una ciudad cosmopolita, que sea la primera ciudad del Caribe, no solo del Caribe colombiano, sino del Caribe internacional”.

Asimismo, el ministro añadió que la posibilidad de aspirar al cargo está bastante avanzada, aunque reiteró que la determinación final deberá ser concertada con su colectividad política.

Por ahora, Benedetti señaló que prefiere no referirse a propuestas o programas para la ciudad, con el fin de evitar que sus declaraciones se interpreten como el inicio anticipado de una campaña.

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Finalmente, sus palabras dejan abierta la opción de que uno de los aliados cercanos del presidente Gustavo Petro participe en la contienda por la Alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones regionales.