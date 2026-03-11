Por medio de sus redes sociales, el ministro Armando Benedetti confirmó este martes 10 de marzo que se reforzarán los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales que irán a primera vuelta. Adicionó que los esquemas de seguridad de los excandidatos de las consultas serán desmontados.

“Tras la exitosa jornada electoral del pasado domingo, cité hoy al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, CORMPE, en el que decidimos reforzar la seguridad de las candidatas y candidatos ganadores de las consultas interpartidistas. La próxima semana nos reuniremos de nuevo para analizar las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales”, se lee en la publicación del ministro.

El Ministerio de Interior informó que durante la reunión mencionada por Benedetti se evaluaron riesgos para coordinar acciones para garantizar la seguridad de los precandidatos y las condiciones necesarias para un proceso electoral seguro, transparente y con plenas garantías democráticas.

“El CORMPE se hizo para los riesgos de los candidatos a la Presidencia. El que ya no sea candidato a la Presidencia ya no se le sigue prestando seguridad. Si alguien tiene riesgos por su vida tiene que seguir la ruta ordinaria por la UNP. Hoy lo que ha habido es el desmonte de seguridad”, dijo Benedetti luego de la reunión.

El ministro mencionó a algunos de los excandidatos que ya no contarán con el esquema de seguridad son: Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Daniel Quintero, Vicky Dávila y Luis Bernal, entre otros excandidatos que participaron en las consultas.