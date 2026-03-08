La Policía Nacional informó en las ultimas horas la captura de alias La Jota, hermano de confianza de alias Iván Mordisco, quien enfrenta cargos por homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

La detención se llevó a cabo en Falan, Tolima, tras investigaciones que vinculan a ‘La Jota’ con varios homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz.

De acuerdo a las autoridades, este sujeto también estaría implicado en el asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026.

Las autoridades indicaron además que el detenido tenía a su cargo la logística, el suministro de material de intendencia y equipos de alta tecnología para la estructura criminal dirigida por alias Iván Mordisco.