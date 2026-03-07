Un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murió y varios más fueron detenidos este sábado en un enfrentamiento contra tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional en el departamento de Arauca (este), informaron fuentes castrenses.

El Ejército señaló en un comunicado que en la operación murió un miembro de la Compañía Capitán Dumar, del ELN, y hubo varias capturas, así como “la recuperación de menores de edad y la incautación de material de guerra y explosivos”.

“Las operaciones militares continúan en el sector con el objetivo de mantener la estabilidad y seguridad de la población civil”, agregó la institución.

#ComunicaciónOficial | Tropas de la #Brigada18 sostienen combates contra integrantes del Batallón Héroes y Mártires, Compañía Capitán Dumar, del grupo armado organizado (GAO) ELN, en el departamento de #Arauca.



De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de… pic.twitter.com/QxtEJzMjWk — Octava División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div8) March 7, 2026

Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia del ELN y de disidencias de las antiguas FARC, grupos que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en la región.

El enfrentamiento se produjo en vísperas de las elecciones legislativas del domingo en Colombia para las que el ELN declaró esta semana un cese el fuego unilateral que comenzó este sábado y terminará el 10 de marzo, con el fin de no interferir en el proceso electoral, según dijo esa guerrilla.