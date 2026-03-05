Una nueva polémica se ha armado en el país por la película en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría financiado parte de los 4 millones de dólares que costó y en la que aparecería el jefe de Estado.

Se trata de una producción audiovisual sobre la vida del almirante Padilla, como es recordado, y cuyo nombre de pila fue José Prudencio Padilla y cuyo grado militar en rigor fue el de general, con una historia en la que toda su vida fue excluido por ser descendiente de esclavos pero quien llegó a ser almirante de Cartagena, senador de la Gran Colombia y quien comandó el decisivo triunfo en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo en las Guerras de Independencia.

En el filme Petro aparecería como actor dentro de una de las escenas de la película, caracterizado como un militar histórico y quien recita algunas líneas dentro de un momento puntual, compartiendo escena con el protagonista de la historia, configurando un cameo dentro del largometraje.

El proyecto tendría una inversión cercana a los $15 mil millones, de los cuales alrededor de $8 mil millones provendrían de recursos públicos canalizados a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del sistema de medios públicos RTVC.

El protagonista es el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar y recordado por películas de Hollywood como ‘Jerry Maguire’, ‘Hombres de honor’ y ‘Pearl Harbor’.

La iniciativa lleva más de cuatro años en desarrollo y fue anunciada oficialmente por el Gobierno Nacional a finales de 2025, afirmando que la película forma parte de una apuesta por fortalecer la memoria histórica y promover la industria audiovisual nacional. La ministra Carina Murcia señaló entonces que “la película del almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y el cumplimiento de un mandato presidencial. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y orgullosa de nuestra cultura. Me complace que este anuncio se haga desde Cartagena, junto a las familias y marineros que inspiran admiración”.

El rodaje comenzó en febrero de este año y se desarrolla en diferentes regiones del país, también cuenta con la participación de realizadores como Andrés Valencia y Mauricio Navas.

Al respecto, el senador José David Name, de La U, le dijo a EL HERALDO que “gastarse ese recurso que creo que son 4 millones de dólares es un despilfarro con tantas necesidades que tiene el país, eso es un acto de vanidad del presidente Gustavo Petro, tantos jóvenes a los que no se les pudo cumplir con el Icetex, tanta gente que se está muriendo por no recibir las medicinas en este país: gastarse una plata con un actor extranjero es un acto bochornoso, de vanidad, de egoísmo con el país. Así es que se han manejado muchas de las cosas en este país, comprando aviones de guerra que no necesitamos, gastando en una cantidad de cosas que no se necesitan, como abrir embajadas en África, esto es lo primero que tiene que solucionar el próximo gobierno, el próximo presidente, un plan de austeridad total”.

Y el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, cuestionó en EL HERALDO que “Petro definitivamente es un fantoche, lleno de traumas y egos resentidos. Hay momentos que da lástima. Y lastimosamente para él tiene esa condición. Sin embargo, esto no sería un problema mayor si no fuera el presidente de Colombia, porque toma estas decisiones que sí impactan negativamente al país. Con 12 mil millones de pesos, que es lo que cuesta la película, se podría construir la mitad del colegio que hicieron los Daes en la playa por ejemplo, un lujo de colegio. Pero lastimosamente el presidente quiere jugar a ser actor, de verdad que es penoso. Y será espantosa esa película como todo lo de él”.

Asimismo, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, comentó en EL HERALDO: “Rechazamos que se utilice la plata del Estado, $15 mil millones, para autopublicitar al presidente de la República. Realmente me parece absolutamente incompatible, cuando tenemos departamentos como el de Córdoba con unas emergencias invernales tremendas, con una tragedia humana, que se estén dilapidando los recursos para publicitar al jefe de Estado”, por lo que anunció que “una vez se abra el Congreso estamos ya recopilando información para citar a un debate porque estos recursos son de los colombianos, debían ser de los damnificados y no para autoproclamarse prócer con los recursos de los colombianos”.