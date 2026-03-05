La reorganización de las EPS, dictada por el Decreto 0182 de 2026, ha suscitado todo un debate dado las condiciones en las que de ahora en adelante trabajarán estas entidades: algunas ceden afiliados y otras los reciben. La gran ganadora de esta movida es la Nueva EPS, la más grande del país e intervenida por la Superintendencia de Salud.

Y es de acuerdo a los lineamientos del Gobierno, la Nueva EPS sería la única entidad que entraría a operar en 427 municipios del poco más de 1.000 que tiene Colombia. Esto deja a los ciudadanos despojados de la posibilidad de escoger su EPS de preferencia.

El decreto establece que territorios con menos de 10 mil pobladores solo operará una sola EPS con el fin último de no contribuir al surgimiento de entidades pequeñas en la misma zona.

De acuerdo a cifras de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), unos 6.6 colombianos sufrirían el traslado de EPS sin su autorización. Esto ocurriría muy pronto, sin embargo, el Ministerio de Salud aún no ha dado detalles de cuándo arrancará.

Boyacá será uno de los departamentos más afectados, allí en 103 municipios ciudadanos se cambiarán a Nueva EPS. En Cundinamarca ocurriría algo similar donde el decreto impactaría 57 municipios el mismo número que Santander.

Estas entidades prestadoras de salud, distintas a la autorizada por el Ejecutivo, desaparecerán en al menos 34 municipios de Antioquia, 26 de Nariño, 18 de Norte de Santander y 18 de Tolima. Aquí solo estaría habilitada Nueva EPS.

EPS que pierden operación en cientos de municipios

Entre los cambios más significativos está el caso de EPS Sura, que deja de operar en 582 municipios, y EPS Sanitas, que sale de 360, incluidos territorios de la Amazonía como Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada.

Compensar EPS pierde autorización en 904 municipios y concentrará su operación principalmente en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Meta.

Por su parte, Famisanar dejará de operar en 692 municipios y continuará en 410. En el régimen subsidiado, Coosalud pierde autorización en 492 municipios y mantiene 610 habilitados, mientras Asmet Salud deja de operar en 552 y conserva 550.

Emssanar es una de las más impactadas: no fue autorizada en 892 municipios y continuará únicamente en 210.

También se presentan ajustes en Salud Total, que sale de 212 municipios y mantiene presencia en 890. En el caso de Capital Salud, la entidad queda habilitada exclusivamente en Bogotá.