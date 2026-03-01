William Darío Correa Arteaga, incluido en el cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres en Antioquia, decidió entregarse de manera voluntaria a las autoridades en las últimas horas.

Según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X, Correa Arteaga se presentó en San Vicente Ferrer y posteriormente fue puesto a disposición de un juez de la República.

Asimismo, el gobernador resaltó que este caso evidencia los resultados de la presión institucional y social frente a este tipo de crímenes. “Uno más: sea porque se capturan o porque ante la presión social se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres”.

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 28, 2026

Por otro lado, William Darío Correa Arteaga, estaba incluido en el cartel publicado por la Gobernación de Antioquia, que ofrece recompensas de hasta $50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los implicados.

Entre los señalados se encuentran personas investigadas por delitos como acceso carnal violento, actos sexuales con menores, tentativa de feminicidio, feminicidio y violencia intrafamiliar.

En la foto oficial, Correa Arteaga aparecía vinculado a actos sexuales con una menor de 14 años en San Vicente Ferrer. El cartel también indica que algunos de los prófugos ya fueron capturados, otros se entregaron voluntariamente y uno fue reportado como fallecido.

Las autoridades hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información que facilite la localización de los fugitivos, garantizando absoluta reserva y con la posibilidad de recibir recompensa. La medida busca avanzar en la judicialización de los responsables y fortalecer la protección de niñas y mujeres en la región.

Finalmente, hasta el momento, de los 18 individuos incluidos en el cartel, dos han sido capturados, dos se han entregado voluntariamente y uno figura como fallecido, sumando cinco casos resueltos. Aún permanecen prófugos 13 personas buscadas por delitos sexuales y otras formas de violencia contra niñas y mujeres en el departamento.