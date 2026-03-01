En medio de una jornada más este domingo de la estrategia de paz electoral en la capital del país, el procurador Gregorio Eljach reportó que a la fecha hay 38 investigaciones hacia funcionarios públicos que al parecer estarían participando en política para las elecciones a Congreso y Presidencia de este 2026.

Se trata de denuncias que ha recibido el ente de control disciplinario por presunta intervención indebida en política, por lo que pidió a la ciudadanía remitir pruebas debidamente sustentadas a la entidad y anunció la conformación de un grupo élite para garantizar investigaciones rigurosas y respeto al debido proceso.

Además, el jefe del Ministerio Público solicitó que se confirme la autenticidad del comunicado atribuido al ELN sobre un supuesto cese al fuego unilateral con motivo de las elecciones del próximo 8 de marzo.

“Ese cuento de que cada cuatro años, antes de que termine un gobierno, se hace una promesa para hacer la paz y dejar hacer las elecciones, eso ya lo conocemos: ya no comemos cuento, pero ojalá sea cierto y ojalá sea en serio”, advirtió a periodistas.

E insistió en la necesidad de hacer claridad sobre el particular y una verificación oficial para garantizar la seguridad y la transparencia durante la jornada electoral.

Lo fundamental, señaló Eljach Pacheco, es garantizar condiciones reales de seguridad para votantes, jurados y candidatos en las zonas con presencia de grupos armados ilegales, y no simplemente declaraciones sin efectos prácticos.