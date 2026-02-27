Han pasado cinco años desde la desaparición de Sara Sofía Galván, la niña que desapareció y cuyo caso estremeció a Colombia y que, hasta hoy, sigue sin una respuesta definitiva sobre su paradero.

La menor desapareció el 27 de enero de 2021 en Bogotá. Desde entonces, la ausencia de su cuerpo y las versiones contradictorias han convertido el proceso judicial en uno de los más impactantes y complejos de los últimos años.

La niña estaría cumpliendo siete años. Las autoridades realizaron múltiples operativos de búsqueda en canales de agua y zonas cercanas al lugar donde vivía en ese momento, pero nunca encontraron restos que permitieran esclarecer lo ocurrido.

X @florencianoscom Sara Sofía Galván

Recientemente, su madre Carolina Galván habló desde prisión y ofreció su versión de los hechos en el podcast ‘Más allá del silencio’.

En su testimonio, aseguró que vivía bajo amenazas y que el miedo la paralizó en el momento en que notó que su hija, quien nació el 30 de marzo de 2019, no reaccionaba. Según su relato, fue su entonces pareja Nilson Díaz quien posteriormente le dijo que había arrojado el cuerpo a un caño, una afirmación que nunca pudo ser confirmada.

La versión del hombre señalado es diferente. Ante las autoridades, responsabilizó a la madre de la muerte de la menor, asegurando que ocurrió dentro de la vivienda. Estas declaraciones opuestas marcaron el rumbo de la investigación y derivaron en decisiones judiciales que aún generan debate público.

X @florencianoscom Carolina Galván, madre de Sara Sofía Galván

Por su parte, Carolina explicó que tuvo una vida muy difícil y que a los 18 años quedó embrazada de Sara Sofía. “Ese era mi sueño, sacarla adelante”, contó.

Además, describió que ese día la había dejado bañada y comida, fue a hacer una diligencias y cuando regresó encontró el cuerpo de la niña.

Ella le preguntó a Nilson qué había pasado y le dijo que la niña había muerto de “pena moral”. La mujer dice que se llenó de miedo y no dijo nada al momento.

Salió otra vez y cuando regresó el cuerpo de la niña ya no estaba. “No despertaba. Yo no entendía qué estaba pasando. El miedo me manipuló completamente. No podía hablar, no podía reaccionar”, dijo.

Carolina Galván, madre de Sara Sofía Galván, señaló que la versión que dijo Epa Colombia era falsa

Asimismo, habló sobre las acusaciones que hizo Epa Colombia desde la cárcel asegurando que Carolina le había confesado que sí había matado a la niña y habían quemado su cuerpo.

“La intención de ella era para que me aumentara la condena, pero no lo pudo hacer. Al otro día me dijo que solamente Dios podía juzgarme. Eso fue lo único que supuestamente ella manifestó en la entrevista”, reseñó.