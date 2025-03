Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha revelado algunos detalles de su permanencia en la cárcel El Buen Pastor en varias entrevistas de diferentes medios nacionales.

Esta vez reveló en una entrevista con la revista Semana, que está conviviendo en su celda con Carolina Galván Cuesta, la madre de la pequeña Sara Sofía Galván, la niña desaparecida en 2021.

Epa señaló que Carolina fue condenada a 42 años de prisión junto a su pareja, Nilson Díaz, por la desaparición de la menor. Contó que sí ha tenido la oportunidad de hablar con ella y le contó lo que ocurrió con la niña.

“Ella duerme al lado mío. Yo la veo todas las noches, como si nada”, narró Daneidy. Al preguntarles los periodistas si sabía qué había pasado con la niña, pues no han encontrado su cuerpo, la creadora de contenido contestó.

Barrera Rojas declaró que Carolina reveló que la había quemado junto a su pareja. “Ella dice que la quemó. Ha dicho muchas versiones, pero esa fue la que me contó. Dice que entre sus locuras y el consumo le hizo eso a la niña. Ella ya no está”.

“Yo hablo con ella muchísimo. Yo le digo que la única que la puede juzgar es Dios, no yo ni las personas que están alrededor y que busque mucho de Dios porque Dios es el único que la puede perdonar. Le dieron 42 años de cárcel”, dijo.

Epa soñó con Sara Sofía Galván

Al mismo tiempo, la creadora de contenido confesó que es un caso que le afecta mucho porque ella tiene una hija y en el aspecto físico es muy parecida a Sara Sofía.

Contó que en un sueño se le apareció la niña que está desaparecida desde el 2021. “Sentí que alguien estaba ahí. Me volteé y vi a una niña. Era ella”, describió. “Yo no podía moverme, se me heló el cuerpo. Me miraba fijo y me dijo: ‘Mamá mintió’”.

¿Qué le pasó a la menor Sara Sofía Galván?

El caso de Sara Sofía Galván ha sido un caso sin resolver, pues el cuerpo de la menor no ha aparecido. Su madre junto a su pareja fueron condenados por la desaparición de la niña, que según ellos la lanzaron al río Tunjuelito.

¿Qué ha pasado con Epa Colombia en la cárcel?

La creadora de contenido también aprovechó la entrevista para detallar que la cárcel ha sido muy difícil, pues ha bajado de peso, la comida es poca y el frío es terrible.

“Aquí la comida es horrible, amiga. Me estoy quedando en los puros huesos. Amiga, sácame de acá”, confesó. Además, no terminaba de repetir que lo que quería era estar junto a su pequeña hija y verla crecer.