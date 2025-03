La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió este martes a las fuertes declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra durante el consejo de ministro televisado en la noche del lunes.

“Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más veces en toda mi existencia. Toda mi existencia. Que acordaba conmigo una cosa y al otro día en la plena emisora cambiaba de idea, en la cama matrimonial cambiaba de idea”, lanzó el mandatario en medio de la reunión con su gabinete, que se extendió desde las 9:30 p. m. hasta la 1:30 a. m. de este martes.

Las palabras del mandatario confirmaron la ruptura de la relación con Claudia López, quien lo apoyó durante la campaña presidencial de 2022, pero ha criticado duramente su gestión en el último año.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la exalcaldesa respondió al dardo lanzado por Petro en plena transmisión televisiva del consejo de ministros, diciendo que el “traidor” es él y mencionando que una de las mayores diferencias entre ellos ha sido el tema del Metro de Bogotá, proyecto que el jefe de Estado quería que fuera suspendido.

“La verdad, presidente, es que aquí el único que ha traicionado a Colombia es usted. Que traicionó el voto de confianza de por el cambio, de millones de colombianos, incluido el mío”, dijo López en el video.

Agregó: “Cómo le duele, presidente, que yo al que paré en seco fue a Petro y no al Metro. Supérelo, presidente. Y de camas matrimoniales mejor ni hablemos”.