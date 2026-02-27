En medio de la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, reveló que el Gobierno Nacional por el momento no tiene comunicación directa con el presidente Daniel Noboa.

“El Gobierno Nacional ha generado una comunicación permanente con su gobierno, directamente con él no (Daniel Noboa), con su canciller. Hemos tenido reuniones, comunicaciones escritas, hemos estado en Ecuador”, dijo Morales en diálogo con ‘Caracol radio’.

Vale mencionar, que este jueves 26 de febrero el gobierno de Ecuador anunció el aumento desde el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada “tasa de seguridad”, un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas”, señaló el Ministerio de Producción, Comercio Exterior a inversiones un comunicado.

Ante esto, la funcionaria aseguró que el gobierno elevará formalmente una propuesta ante el Comité Triple A para incrementar los aranceles al 50% a productos provenientes de Ecuador.

“Nosotros ayer, con el equipo de trabajo, evaluamos las medidas. Hoy vamos a llevar al comité Triple A esta propuesta y será el comité quien la decida. Vamos a llevar la propuesta, no solo de subir los aranceles a las 73 subpartidas, sino también contemplar otros productos que generarían algún tipo de sensibilidad también por las medidas que hoy ha tomado Ecuador”.

De acuerdo con la jefe de cartera, con esta medida se busca aplicar un decreto recíproco del 50% de aranceles a las 73 subpartidas que actualmente tienen un 30%, pero además contempla la inclusión de nuevos productos que generen sensibilidad.

“Estamos identificando también no subir aranceles de pronto a insumos que son importantes para nuestro sector productivo”, dijo durante una entrevista para ‘Blu radio’.

Además, indicó que la medida de los aranceles representa un impacto de 1.000 millones de dólares en la industria colombiana. Entre los sectores más golpeados son: fabricantes de vehículos, autopartes, medicamentos, cosméticos, insecticidas y textiles.

Por su parte, desmintió que entre Colombia y Ecuador haya una “ruptura de interlocución”, y aseguró que “Colombia siempre ha mantenido disposición al diálogo”.

“Nosotros hemos tenido una interlocución permanente de parte del Gobierno nacional. La vocera de las conversaciones ha sido la ministra de Relaciones Exteriores (Rosa Yolanda Villavicencio), por supuesto articulada por todo el equipo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas, Ministerio de Industria y Turismo. Hemos estado todos a disposición y abiertos al diálogo”, explicó Morales.