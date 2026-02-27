Ante el aumento significativo de casos de sarampión y rubeola en México y Canadá, dos de las sedes del próximo Mundial de la FIFA, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) han emitido una circular en la que instan a los colombianos y a las entidades sanitarias departamentales como distritales y municipales a extremar las precauciones para evitar su propagación.

“Es imperativo considerar la situación epidemiológica del sarampión en los países anfitriones. Tras haber mantenido la transmisión ininterrumpida del mismo genotipo viral durante 12 meses desde 2024, Canadá perdió su estatus de eliminación del sarampión otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en noviembre de 2025. No obstante, este riesgo no es exclusivo de dicho país; tanto Estados Unidos como México han reportado casos importados entre 2024 y 2025, lo que configura un escenario de riesgo regional para el torneo”, señala la Circular No. 004 de 2026 emitida por el ministerio en conjunto con el INS.

Para el Ministerio de Salud, esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para “proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional” como será este evento deportivo.

En ese sentido, instaron a los colombianos a vacunarse ya que se considera la medida “más efectiva” para prevenir el sarampión. Según el ministerio, el país mantiene disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR en más de 3.000 puntos de vacunación.

¿Quiénes deben vacunarse?

Se indica la vacunación contra sarampión a niños y niñas entre 6 y 11 meses, estos deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.

También los niños y niñas de 1 a 10 años que deben contar con dos dosis de triple viral. Por su parte, la población de 6 a 16 años debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020-2021.

En referencia a los viajeros de entre 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable deberán recibir una dosis al menos 15 días antes del viaje. El talento humano en salud también debe estar vacunada, para esto las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario, sostuvo el Ministerio de Salud.

Además, si tuvo contacto de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto igualmente debe aplicarse la vacuna. Y, finalmente, personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.

Ciertamente, Colombia no presenta los mismos niveles de propagación que el resto de la región de las Américas donde se han reportado 14.891 casos, lo que representa un aumento de 32 veces frente a 2024. De momento en el país se encuentran en estudio 4 casos sospechosos de sarampión en personas con antecedente de viaje internacional, de los cuales 1 ya fue descartado por laboratorio, los otros 3 continúan en estudio.

“Estas acciones buscan garantizar la detección temprana de casos sospechosos, el aislamiento oportuno y la contención de posibles brotes”, explicaron.