El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció recompensas económicas para quienes aporten información sobre el ataque con dron que terminó con la vida de una madre y sus dos hijos en Segovia.

La tragedia que enluta a Antioquia por el asesinato de María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, ocurrido en la vereda Jaguas de Segovia, generó un pronunciamiento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario, al referirse a la situación, informó que habrá una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar al operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los líderes de la estructura criminal que estaría detrás del ataque.

Sánchez calificó estas muertes como “infames” y aseguró que no quedarán impunes, destacando que las capacidades de la Fuerza Pública se han desplegado en el nordeste del departamento para ubicar y neutralizar a los responsables.

Además, Pedro Sánchez consideró el hecho un acto de “terrorismo y cobardía”, cuestionando cómo es posible describir a quienes asesinan de manera cruel a una madre y sus hijos y utilizan explosivos contra personas inocentes.

Añadió que estas agresiones “destruyen familias campesinas y dejan a comunidades enteras marcadas por la violencia, obligándolas a vivir con la ausencia permanente de sus seres queridos, víctimas de estructuras criminales que actúan sin ningún respeto por la vida.”

Entre las hipótesis que más fuerza toman está la posible participación del Frente cuatro de las disidencias, aunque las autoridades mantienen la investigación abierta, considerando la “alianza criminal” que este grupo guerrillero tendría con el ELN frente al Clan del Golfo. Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, destacó que el caso requiere atención prioritaria del Gobierno nacional.

Cabe recordar que, además de los fallecidos, resultó herido Carlos Arcaes Silva, de 50 años, quien se encuentra en recuperación en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín debido a la gravedad de sus lesiones.